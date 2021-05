Publiziert 14/05/2021 Am 13:47 GMT

Zwei Spieltage stehen in La Liga nur noch auf dem Programm. Real ist am Sonntag (18:30 Uhr) bei Athletic Bilbao gefordert. Die Königlichen liegen in der Tabelle zwei Punkte hinter dem Stadtrivalen Atlético.

Das könnte Dich auch interessieren: BVB-Triumph: Die versteckte Erkenntnis zu Terzic

(SID)

Premier League Sauer trotz Sieg: Mané verweigert Klopp den Handschlag VOR 3 STUNDEN

Fußball Löw: Neuer Job beim Ex-Verein? Gespräche laufen wohl schon VOR 5 STUNDEN