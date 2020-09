Hazard wechselte im Sommer 2019 zu den Königlichen, wo er einen Fünfjahresvertrag unterschrieb und die von Cristiano Ronaldo hinterlassene Lücke ausfüllen sollte. Auch aufgrund von Verletzungen gelang es dem 29-Jährigen bisher jedoch noch nicht, in der spanischen Hauptstadt Akzente zu setzen.

Nach den Erfahrungen der vergangenen Saison ist Zidane vorsichtig und will der Gesundheit des Spielers höchste Priorität einräumen. "Ich kann nicht sagen, wann er zurückkehrt. Alles was zählt ist, dass er sich vollständig erholt", sagte der Franzose.

Chaos in Italien: Proteste und Boykottaufrufe bei Serie-A-Spielen

In Hazards Abwesenheit soll zunächst Vinicius Junior in der Startelf auflaufen. Allerdings sehe Zidane den Brasilianer laut "Marca" aber nur bedingt als Alternative für die bevorstehenden Aufgaben in der Champions League.