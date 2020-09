09:30 Uhr: Die Anzeichen für einen Wechsel von Julian Draxler vom Champions-League-Finalisten Paris Saint-Germain verdichten sich. Bei der 0:1-Niederlage vom französischen Serienmeister in der Ligue 1 gegen Aufsteiger RC Lens fehlte der deutsche Nationalspieler im Kader.

Dabei wurde der 26-Jährige eigentlich in der Startelf erwartet, nachdem die halbe Mannschaft aufgrund von Infizierungen mit dem Coronavirus fehlten. Unter anderem musste Trainer Thomas Tuchel auf Neymar, Kylian Mbappé sowie Ángel Di María verzichten.

Wie die "L’Equipe" berichtet, ist PSG an der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Matteo Guendouzi vom FC Arsenal interessiert. Draxler soll in ein Tauschgeschäft mit dem 21-Jährigen eingebunden werden. Der Vertrag des Ex-Schalkers in Paris läuft 2021 auf.