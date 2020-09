GESTERN AM 08:21

Martínez, der seit 2012 beim FC Bayern unter Vertrag steht, spielt in den Planungen von Trainer Hansi Flick keine Rolle mehr. Zuletzt kursierten Gerüchte über eine Rückkehr des 32-Jährigen zu seinem Ex-Verein Athletic Bilbao.

09:30 Uhr: Real Madrid möchte Gareth Bale endgültig von der Gehaltsliste streichen und bietet den Offensivstar zum Schnäppchenpreis an. Das berichtet die spanische Zeitung "Mundo Deportivo". Demnach rufen die Königlichen nur noch eine Ablösesumme von 24 Millionen Euro für den Waliser aus.

Laut der englischen "Daily Mail" haben sowohl Manchester United als auch Ex-Klub Tottenham Hotspur bereits ihre Fühler nach dem 31-Jährigen ausgestreckt. Im vergangenen Jahr platzte ein Wechsel Bales nach China, weil Real sein Veto einlegte. Nun will Madrid Bale offenbar keine Steine mehr in den Weg legen.

Bale, der bei Real 17 Millionen Euro pro Jahr verdient, besitzt in der spanischen Hauptstadt noch einen Vertrag bis 2022. Der walisische Nationalspieler kam 2013 für knapp 100 Millionen Euro von den Spurs und gewann mit den Königlichen unter anderem viermal die Champions League.

09:15 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Nachmittag 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Peer Kuni begleitet Euch heute durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!