La Liga Barças Einkaufsliste: Diese Stars sollen im Sommer kommen GESTERN AM 08:21

Real Madrid an Citys Mahrez interessiert (14:15 Uhr)

Sancho einigt sich angeblich mit Manchester United (12:40)

Atlético-Trainer trifft sich mit Torjäger Cavani (11:00 Uhr)

Bayerns Martínez kann sich China-Wechsel vorstellen (10:10 Uhr)

Real Madrid bietet Bale offenbar zum Schnäppchenpreis an (09:30 Uhr)

Ex-Chelsea-Star Branislav Ivanovic offenbar vor Premier-League-Rückkehr

16:30 Uhr: Ex-Chelsea-Star Branislav Ivanovic steht angeblich vor einer Rückkehr in die Premier League. Laut "Telegraph" hat Aufsteiger West Bromwich Albion Interesse am serbischen Nationalspieler angemeldet.

Die Verhandlungen zwischen Spieler und Verein sollen bereits weit fortgeschritten sein. Ivanovic, der derzeit vereinslos ist, stand bis Sommer beim russischen Meister Zenit St. Petersburg unter Vertrag. Zuvor lief der 36-jährige Abwehrspezialist neun Jahre lang für die Blues auf.

Mit dem FC Chelsea gewann er unter anderen die Champions League, die Europa League sowie dreimal die englische Meisterschaft.

Juventus Turin möchte Álvaro Morata von Atlético Madrid zurückholen

15:50 Uhr: Juventus Turin sucht noch nach einem neuen Stürmer und hat offenbar einen alten Bekannten ins Auge gefasst. Wie die "Marca" berichtet, möchte die Alte Dame Álvaro Morata zurückholen, der bereits zwischen 2014 und 2016 für Juve spielte.

Ein erstes Angebot über 50 Millionen Euro für den spanischen Torjäger soll Atlético Madrid allerdings abgelehnt haben. Morata, dessen Vertrag in Madrid noch bis 2023 läuft, kam 2019 vom FC Chelsea. Zuvor lief er auch für Real Madrid auf.

Nach Zaniolo-Verletzung: Rom blockt Dzeko-Transfer

15:00 Uhr: Edin Dzeko, Kapitän von AS Rom, wollte eigentlich zu Ligakonkurrent Juventus Turin wechseln. Doch ein Transfer des bosnischen Nationalspielers scheint vorerst nicht zustande zu kommen. Denn Rom will laut "corrieredellosport" den Offensivspieler nicht ziehen lassen.

Grund dafür soll die Verletzung von Nicolò Zaniolo sein. Der Italiener wird aufgrund eines Kreuzbandrisses einige Zeit ausfallen. Das 21-jährige Talent hatte sich gerade erst von seinem ersten Kreuzbandriss zurückgekämpft.

Real Madrid angeblich an Riyad Mahrez von ManCity interessiert

14:15 Uhr: Real Madrid hat angeblich seine Fühler nach Riyad Mahrez von Manchester City ausgestreckt. Das berichtet "Fußballtransfers.com". Demnach haben sich die Königlichen bereits mit den Beratern des 29-jährigen Algeriers zusammengesetzt. Ein konkretes Angebot liegt allerdings noch nicht vor.

Bei Real könnte Mahrez einen möglichen Abgang von Gareth Bale kompensieren. Da der Kontrakt des Flügelspielers bei den Skyblues noch bis 2023 läuft, müsste sich Real mit City zunächst einmal über eine Ablöse einigen.

Mahrez kam 2018 für knapp 68 Millionen Euro von Leicester City nach Manchester. Sowohl mit den Foxes als auch mit den Citizens gewann er einmal die englische Meisterschaft. In der vergangenen Saison kam er unter Pep Guardiola in 50 Pflichtspielen zum Einsatz (13 Tore und 16 Torvorlagen). Dabei pendelte Mahrez zwischen Startelf und Einwechselspieler.

PSG holt wohl neuen Konkurrenten für Thilo Kehrer

13:30 Uhr: Thilo Kehrer bekommt bei Paris Saint-Germain offenbar neue Konkurrenz. Laut einem Bericht der "Gazzetta dello Sport" stehen die Franzosen kurz vor einem Leihgeschäft mit Alessandro Florenzi. Der Rechtsverteidiger steht derzeit beim AS Rom unter Vertrag.

Der 29-Jährige soll zunächst für ein Jahr an die Seine kommen, anschließend besitzt PSG eine Kaufoption für Florenzi. Nach dem Abgang von Thomas Meunier (BVB) ist Paris hinten rechts sehr dünn besetzt.

BVB-Start Jadon Sancho soll sich angeblich mit Manchester United einig sein

12:40 Uhr: Manchester United ist sich offenbar mit Jadon Sancho einig. Nach Informationen von "Spox" und "Goal" sind sich Verein und die Sancho-Seite in Sachen Gehalt so gut wie einig. Die "BBC" sowie "The Telegraph" berichten gar, dass sich beide Parteien bereits auf einen Wechsel geeinigt haben.

Allerdings ist eine Einigung zwischen den Red Devils und Borussia Dortmund weiterhin nicht in sich. Der BVB fordert knapp 120 Millionen Euro Ablöse für Sancho, United ist allerdings bislang nicht bereit, diese Summe zu zahlen.

Bayern-Toptalent Oliver Batista Meier vor Leihe in den Niederlanden

11:50 Uhr: Der FC Bayern München verleiht offenbar Toptalent Oliver Batista Meier in die Niederlande. Wie "Voetbal International" berichtet, steht der 19-Jährige kurz vor einem Engagement beim SC Heerenveen.

Ursprünglich wollten die Münchner Verantwortlichen den Youngster im Kader für die anstehende Saison haben. Doch nun scheint sich die Situation geändert zu haben.

Batista Meier gilt als eines der größten Talente beim FC Bayern. Hansi Flick wechselte ihn in der abgelaufenen Triple-Saison einmal in der Bundesliga ein. Zudem spielte der Deutsch-Brasilianer 18 Mal (4 Tore) in der dritten Liga für die zweite Mannschaft.

Atlético Madrid erneut an Edinson Cavani dran

11:00 Uhr: Atlético Madrid unternimmt angeblich einen neuen Anlauf bei Edinson Cavani. Laut einem Bericht von "Deportes Cuatro" hat sich Trainer Diego Simeone persönlich mit dem Uruguayer getroffen. Cavani ist ablösefrei zu haben, nachdem sein Vertrag bei PSG im Sommer ausgelaufen war.

Bereits im Winter wollten die Rojiblancos den 33-Jährigen verpflichten, damals legte Paris allerdings Veto ein. Zuletzt scheiterte ein Transfer Cavanis zu Benfica Lissabon offenbar an den Gehaltsforderungen des Torjägers.

Javi Martínez vom FC Bayern kann sich Wechsel nach China vorstellen

10:10 Uhr: Javi Martínez vom FC Bayern München kann sich offenbar einen Wechsel nach China vorstellen. Das berichtet der "Kicker". Demnach wäre der Spanier bei einem üppigen Vertragsangebot einem Transfer ins Reich der Mitte nicht abgeneigt.

Martínez, der seit 2012 beim FC Bayern unter Vertrag steht, spielt in den Planungen von Trainer Hansi Flick keine Rolle mehr. Zuletzt kursierten Gerüchte über eine Rückkehr des 32-Jährigen zu seinem Ex-Verein Athletic Bilbao.

Mit dem FC Bayern gewann Martínez unter anderem achtmal die deutsche Meisterschaft, fünfmal den DFB-Pokal sowie zweimal die Champions League.

Real Madrid: Bale zum Schnäppchenpreis?

09:30 Uhr: Real Madrid möchte Gareth Bale endgültig von der Gehaltsliste streichen und bietet den Offensivstar zum Schnäppchenpreis an. Das berichtet die spanische Zeitung "Mundo Deportivo". Demnach rufen die Königlichen nur noch eine Ablösesumme von 24 Millionen Euro für den Waliser aus.

Laut der englischen "Daily Mail" haben sowohl Manchester United als auch Ex-Klub Tottenham Hotspur bereits ihre Fühler nach dem 31-Jährigen ausgestreckt. Im vergangenen Jahr platzte ein Wechsel Bales nach China, weil Real sein Veto einlegte. Nun will Madrid Bale offenbar keine Steine mehr in den Weg legen.

Bale, der bei Real 17 Millionen Euro pro Jahr verdient, besitzt in der spanischen Hauptstadt noch einen Vertrag bis 2022. Der walisische Nationalspieler kam 2013 für knapp 100 Millionen Euro von den Spurs und gewann mit den Königlichen unter anderem viermal die Champions League.

Willkommen zum Transferticker am Donnerstag

09:15 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Nachmittag 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Peer Kuni begleitet Euch heute durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

