Der Vertrag des früheren Weltklassespielers in Madrid ist eigentlich noch bis 2022 gültig.

Als Nachfolger wird nun auch der Italiener Antonio Conte gehandelt, der erst am Mittwoch seinen Abgang beim italienischen Meister Inter Mailand offiziell gemacht hatte.

Zidane hatte in der abgelaufenen Saison mit Real den Titel in La Liga verpasst, am Ende reichte es nur zu Rang zwei hinter Lokalrivale Atletico. Die Spekulationen um einen beschlossenen Abschied vom Rekordmeister waren aber schon vor Saisonende aufgekommen. Der Franzose hatte bislang allerdings dementiert, bereits eine Entscheidung getroffen zu haben.

Bereits 2018 hatte der Franzose die Königlichen nach drei erfolgreichen Jahren und dem dritten Champions-League-Titel in Folge verlassen. Im März 2019 war er an die Seitenlinie der Madrilenen zurückgekehrt.

