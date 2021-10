Fußball

Barça-Interimstrainer Sergi Barjuán leitet erste Trainingseinheit - Heimspiel gegen Alaves vor der Brust

Am Tag nach der Entlassung von Ronald Koeman tritt Sergi Barjuán das Amt des Interimstrainers an. Der Coach von Barcelonas B-Mannschaft bereitet die Katalanen auf das Heimspiel gegen Alaves am Samstag vor und soll die Kehrtwende einleiten. Barcelona zu altem Glanz führen, wird dann aber ein Anderer: Offenbar steht Ex-Kapitän Xavi schon in den Startlöchern, die Blaugrana zu übernehmen.

00:01:30, vor einer Stunde