Ronaldo war 2018 für 117 Millionen von Real Madrid in die Serie A zu Juventus Turin gewechselt und hat dort noch einen Vertrag bis zum kommenden Sommer. Ob er diesen auch erfüllen wird, ist bislang allerdings unklar.

Laut dem Sportjournalisten Edu Aguirre, der mit dem Portugiesen eng befreundet sein soll, will Ancelotti, der den Trainerposten in diesem Sommer von Zinédine Zidane übernommen hatte, Ronaldo nämlich zurück ins Santiago Bernabeu holen.

Bei der TV-Talkshow "El Chiringuito" sagte Aguirre: "Ancelotti will Cristiano Ronaldo bei Real Madrid haben. Er ist derjenige, der die Gespräche gestartet hat."

Bundesliga Bender-Zwillinge zurück in der Kreisklasse: "Ein Tragerl Bier steht immer da" VOR 3 STUNDEN

Er fügte hinzu, dass es bereits seit Wochen einen Austausch zwischen dem 62-Jährigen und Ronaldos Vertretern geben würde. Demnach sei Ancelotti "besessen" von der Idee, Ronaldo zurück nach Madrid zu holen und dies werde als eine "reale Möglichkeit" betrachtet.

Ronaldo und Ancelotti pflegen ein gutes Verhältnis

Ancelotti hat generell ein gutes Verhältnis zu dem 36-Jährigen. Gemeinsam gewannen sie in der Saison 2013/2014 die Champions League mit den Blancos. Ronaldo bezeichnete den Italiener einst als einen der besten und wichtigsten Menschen seiner Karriere.

Wie viel letztendlich an den Gerüchten dran ist, ist derzeit noch unklar. Doch immerhin hatte Aguierre 2018 als einer der Ersten davon berichtet, dass Ronaldo bei Real unzufrieden sei und vor einem Transfer zu Juventus Turin stehen würde. Dieses Szenario ist bekanntermaßen eingetreten.

Gerüchten zufolge soll der fünffache Weltfußballer Gerüchten bei der Alten Dame nicht mehr wirklich glücklich sein. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die ganze Sache weiterentwickelt...

Das könnte Dich auch interessieren: Bayern steigt angeblich in Haaland-Poker ein - Klausel höher als gedacht?

Rose sieht Haaland noch nicht am Ende: "Noch viel Entwicklungspotenzial"

Bundesliga FC Bayern will Zeichen im Kampf gegen Klimawandel setzen VOR 3 STUNDEN