"Das hat uns ein dramatisches Erbe hinterlassen", fügte Laporta hinzu.

Laporta, der im März zum zweiten Mal zum Barça-Präsidenten gewählt worden war, gab am Montag umfassende Einblicke in die roten Zahlen der Katalanen. "Wir haben Verluste in Höhe von 468 Millionen, dies wurde der Liga bereits gemeldet. Die Auswirkungen von COVID-19 betragen dabei 91 Millionen", äußerte der 59-Jährige: "Die Lohnkosten belaufen sich auf 617 Millionen, was 103 Prozent der Einnahmen entspricht."

Erst vor Kurzem hatte die spanische Liga die von Barça angestrebte Vertragsverlängerung mit Lionel Messi untersagt , obwohl der Superstar sogar auf die Hälfte seines Gehalts verzichtet hätte.

Bundesliga Klare Worte: Nagelsmann verteidigt Upamecano gegen Kritik VOR 4 STUNDEN

Ex-Präsident erhebt Vorwürfe in offenem Brief

Ex-Präsident Bartomeu, der im Oktober 2020 seinen Rücktritt bekannt gab, hatte am Freitag einen offenen Brief an seinen Nachfolger geschickt und dort detailliert zehn Vorwürfe gegen Laporta und den Vorstand erhoben.

Ex-Präsident Josep Bartomeu (l.) und Ex-Barca-Spieler Lionel Messi Fotocredit: Eurosport

"Der Brief von Bartomeu enthält acht Lügen", entgegnete Laporta: "Ich möchte nicht, dass dieser verzweifelte Versuch unternommen wird, eine nicht zu rechtfertigende Verwaltung zu rechtfertigen, um sich seiner Verantwortung zu entziehen."

Es sei "geschmacklos, den Moment des Aufruhrs auszunutzen", sagte Laporta und gab Bartomeu die Hauptschuld an der wirtschaftlichen Krise: "Die angebliche Gehaltskürzung von 68 Millionen gab es nicht. Sie wurde auf die Zahlungen am Ende der Verträge übertragen."

Barca beabsichtige nun "Lohnkürzungen in Höhe von 200 Millionen" durchzuführen, ohne Vereinslegende Messi auf der Gehaltsliste sei "der Bedarf geringer geworden". Die Lohnkosten sollen in Zukunft rund 65 bis 70 Prozent der Gesamtausgaben betragen, "aktuell liegen wir bei über 90 Prozent".

Guardiola huldigt Gerd Müller: "Einer der Größten"

Ligue 1 Der Nächste, bitte! PSG hat angeblich weiteres Defensiv-Ass im Visier VOR 7 STUNDEN