Allem Anschein nach war der Optimismus bei den Katalanen schon vor Matchbeginn gedämpft. "Es war das Ergebnis, das wir erwartet haben, aber nicht wollten", gab Piqué zu.

"Es gibt nicht nur ein Problem", ergänzte der Verteidiger. "Das weiß auch jeder. Ein Blinder sieht das. Es sind schwierige Zeiten, aber wir werden uns davon erholen."

Die Probleme zwischen Coach Ronald Koeman und Präsident Joan Laporta dürfe man als Spieler nicht an sich heranlassen. "Die Atmosphäre in der Umkleidekabine ist gut", betonte der Routinier. "Aber wir dürfen uns nicht damit beschäftigen, was der Präsident sagt. Der Lärm zwischen ihm und dem Trainer darf uns nicht beeinflussen."

La Liga Drei Dinge, die auffielen: Bei Barça ist nur noch der Name groß VOR 20 STUNDEN

Der FC Barcelona befindet sich sowohl sportlich als auch finanziell in einer der größten Krisen der Vereinsgeschichte. Der Stuhl von Trainer Ronald Koeman wackelt stark. Öffentlich wird bereits über mehrere Nachfolger spekuliert

Das könnte Dich auch interessieren: Lewandowski-Berater wegen Betrug und Geldwäsche angeklagt

Tuchel verrät: Darum ist Havertz aktuell kein Faktor bei Chelsea

La Liga Telefon-Jubel: Suárez zahlt es Koeman heim VOR 4 STUNDEN