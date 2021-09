Real Madrid pflegt eine schöne Tradition. Bei den "Blancos" ist es Usus, dass der Spieler, der ununterbrochen am längsten dem Klub angehört, die Mannschaft als Kapitän anführt. Nach dem Abgang von Sergio Ramos, immerhin sechs Jahre lang Spielführer von Real, übernahm Marcelo die Binde. Der Brasilianer kickt seit 2007 für die "Königlichen".

Weil Marcelo seinen Stammplatz auf der linken Abwehrseite allerdings schon letzte Saison an Ferland Mendy verlor und sich daran auch unter Carlo Ancelotti nichts geändert hat, kommt die Ehre, Real Madrid aufs Feld zu führen, seit Saisonbeginn Karim Benzema zu.

Der Franzose spielt seit 2009 in Madrid und im Gegensatz zu Marcelo ist der 33-Jährige unumstrittener Stammspieler. Mal wieder beziehungsweise immer noch. 566 Spiele für Real hat Benzema inzwischen absolviert; er erzielte dabei 287 Tore und bereitete 151 Treffer vor. Beim 6:1 gegen Mallorca schnürte er einen Doppelpack und kletterte mit nunmehr 200 Toren auf Platz zehn der Torjäger-Geschichte von La Liga. Allein in den letzten drei Spielen traf er sechs Mal und steht nach sechs Ligapartien bei herausragenden 17 Scorerpunkten.

La Liga Schützenfest gegen Mallorca: Real stürmt zurück an die Tabellenspitze VOR 14 STUNDEN

Mit Alfredo di Stéfano (227 Ligatore), Raúl (229) und Hugo Sánchez (234) liegen drei der größten Spieler der Real-Geschichte in Reichweite. Im August verlängerte Benzema seinen Vertrag bis 2023, er hat also noch jede Menge Zeit, sich auf Platz zwei hinter Cristiano Ronaldo (311) zu setzen.

Karim Benzema: Nicht auf der Liste der besten Stürmer der Welt

Beschränkt man sich auf die Fakten, müsste Benzema eigentlich mit den Klublegenden di Stéfano, Raúl und Sánchez in einem Atemzug genannt werden. Er liefert seit über einem Jahrzehnt beim größten Klub der Welt ab, hat sich langfristig stets gegen teure namhafte Neuzugänge durchgesetzt und Titel en masse geholt, u.a. viermal die Champions League.

Doch Benzema wird nicht die Anerkennung zuteil, die er rein auf sportlicher Ebene verdient hätte. Nicht bei Real Madrid und auch nicht im internationalen Vergleich mit anderen Topstürmern. Wenn es um Kandidaten für die wenig faktenbasierte und wenig objektive, aber dennoch beliebte Frage nach dem besten Angreifer der Welt geht, werden Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Erling Haaland, Kylian Mbappe und vielleicht noch Romelu Lukaku genannt. Der Name Karim Benzema taucht nicht auf.

Sportlich ist er über jeden Zweifel erhaben, aber es gibt eben noch eine andere Seite von Benzema. Eine, die ihn seine gesamte Karriere begleitet, ihm des öfteren Ärger eingebracht hat und verantwortlich dafür ist, dass ihm die Franzosen und die Real-Fans stets ein Stück weit mit Argwohn begegnet sind.

Benzema: Skandale pflastern seinen Weg

Als er 2008 zum ersten Mal in die Nationalmannschaft berufen werden sollte, zog das eine öffentliche Debatte in Frankreich mit sich. "Frankreich ist für Sport, aber meine Heimat ist Algerien", stellte Benzema damals klar.

Die Hymne "Marseillaise" mitzusingen, kam für ihn nicht infrage. Das Einwanderkind bekam von der patriotischen französischen Gesellschaft schnell den Stempel des Söldners aufgedrückt.

Aufgewachsen ist Benzema in Bron, einem Brennpunkt-Vorort von Lyon. Sein Vater wollte Karim vor einer kriminellen Karriere bewahren und schickte ihn auf das Internat von Olympique Lyon. Aus seiner Herkunft hat Benzema nie einen Hehl gemacht, vielmehr verstärkte er aktiv den Eindruck des Bengels aus dem Banlieu. Er war in illegale Autorennen verwickelt, stand im Internat von Olympique mehrfach vor dem Rauswurf, weil er angeblich Mitspieler ohrfeigte und gerne mal die Nacht zum Tag machte.

2009 war er gemeinsam mit Franck Ribéry in eine Affäre um eine minderjährige Prostituierte verwickelt. Beide wurden freigesprochen, Benzemas Image litt infolge der Schwere der Vorwürfe und des öffentlichen Interesses jedoch enorm. Doch der große Knall sollte erst noch folgen. 2015 war Benzema in die Erpressung von Nationalmannschaftskollege Mathieu Valbuena involviert.

Ein Sex-Video, das Valbuena selbst aufgenommen hatte, geriet in die Hände von Kriminellen, die von Valbuena 150.000 Euro für die Vernichtung des Tapes forderten. Der Hauptverdächtige stammt wie Benzema aus Bron, beide waren in der Jugend befreundet. Benzema musste eine Nacht in Untersuchungshaft verbringen.

Die öffentliche Meinung in Frankreich war schnell klar: Benzema ist schuldig. Infolgedessen wurde er aus der Nationalmannschaft geworfen .Nachdem er 2016 nicht für die EM nominiert worden war, machte er Nationaltrainer Didier Deschamps schwere Vorwürfe. "Er hat sich dem Druck einer rassistischen Teils Frankreichs gebeugt", sagte er damals der spanischen Zeitung "AS".

Gangsta-Rapper, Designer-Klamotten, Protz-Karren

Benzema hat sich nie darum geschert, wie er in der Öffentlichkeit ankommt. Er gefällt sich in der Rolle des Gangsta-Rappers und inszeniert sich gerne auf Instagram, indem er seinen mittlerweile 42 Millionen Follower regelmäßig seinen ausschweifenden Lebensstil, sündhaft teure Designerklamotten und vor allem Protz-Karren präsentiert. Anfang des Jahres postete er ein Bild mit einem 2,8 Millionen teuren Bugatti Chiron - ein nettes Weihnachtsgeschenk an sich selbst.

Abseits des Platzes ist Benzema der harte Hund, der aneckt und wenig investiert, um anderen, insbesondere seinen Kritikern zu gefallen. Auf dem grünen Rasen ist er dagegen ein Typ, der nie nachlässt, der an seinen Schwächen arbeitet und sich für den Erfolg des Teams zerreißt. "Karim wurde oft als Sündenbock dargestellt, wenn es bei und nicht so lief. Das ist hochgradig unfair. Er gibt in jedem Training und in jedem Spiel alles, geht vor allem auch auf die jüngeren Spieler zu und macht das, wofür ihn Real Madrid geholt hat: Er schießt Tore am Fließband. Er ist eine Legende", sagte Ex-Real-Kapitän Sergio Ramos im Frühjahr 2019 der Zeitung "Marca".

Ob Legende oder nicht - Benzema ist das alles nicht so wichtig. Im Zuge seiner Vertragsverlängerung im August sagte er im vereinseigenen TV: "Ich bin nicht hier, um eigenen Rekorde aufzustellen. Ich will mit Real Madrid Geschichte schreiben. Das ist mir bislang ganz gut gelungen, aber es fehlen noch ein paar Kapitel. Es geht aber nicht um mich, sondern nur um den Klub."

Benzema lässt Leistung sprechen und hat sogar Deschamps davon überzeugt, ihn wieder für die Nationalmannschaft zu nominieren. Bei der für den Weltmeister so enttäuschend verlaufenden EM 2021 war Benzema noch einer der Besten.

Mit 33 ist er vielleicht in der Form seines Lebens. Drei, vier Jahre will er noch auf höchstem Niveau spielen. Mindestens. Und bis 2023 auf jeden Fall noch für Real. Es sei denn, ein Klub möchte ihn vorher holen. Doch das wird nicht ganz billig. Angeblich beinhaltet Benzemas neues Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro.

Knapp zwei Jahre bleiben Benzema also noch, um endgültig in die Riege der besten Stürmer der Welt und der größten Real-Stars aufzusteigen. Die Übernahme der Kapitänsbinde ist ein erster wichtiger Schritt Richtung mehr Anerkennung. Wertschätzung, die Benzema auch einfach verdient.

Das könnte Dich auch interessieren: So reagiert Barca auf den bizarren Auftritt von Trainer Koeman

Bizarre PK: Koeman verliest XXL-Statement - keine Fragen erwünscht

La Liga Exklusiv: Belgien-Coach als Koeman-Nachfolger? Martínez äußert sich VOR EINEM TAG