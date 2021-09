Zudem müsse man "nicht darüber reden, was wir im Laufe unserer Karrieren und auch in der letzten Saison gezeigt haben", erklärte der Weltmeister von 2014.

Von Ex-Trainer Zinédine Zidane habe er einen Tipp erhalten. "Als ich 29 war und unter Zidane zum dritten Mal die Champions League gewonnen hatte, sagte er zu mir, dass das Beste noch kommt. Und dass er seine beste Zeit als Spieler ab 30 oder 31 hatte", so Kroos.

"Ich denke, dass ich mit 31 immer noch sehr gut Fußball spielen kann", ergänzte der Routinier, der im Sommer nach der Europameisterschaft aus der Nationalmannschaft zurückgetreten war.

Dadurch machte Kroos zumindest beim DFB den Weg für die etwas jüngeren Spieler frei. Allen voran Joshua Kimmich könnte die Position des 31-Jährigen übernehmen.

Über den Bayern-Star sagte Kroos: "Er ist ein guter Fußballer und hat einen guten Charakter. Er will immer gewinnen und ist sehr motiviert." Trotz eines etwas anderes Profils als er selbst habe Kimmich "zweifelsohne eine große Zukunft vor sich", ist sich Kroos sicher.

Zuletzt hatte der Ex-Münchener wegen einer Schambeinreizung pausieren müssen. Am Dienstag stand Kroos in der Champions League gegen Sheriff Tiraspol (1:2) erstmals in dieser Saison für Real Madrid auf dem Platz, konnte die bittere Niederlage gegen den Außenseiter aber nicht verhindern.