Mit Kroos in der Startelf gerieten die Königlichen durch Lucas Boye kurz vor der Pause (42.) in Rückstand. Pere Milla (76.) erhöhte für den Außenseiter, als der deutsche Ex-Nationalspieler schon ausgewechselt war.

Vizeweltmeister Luka Modric verkürzte per Handelfmeter (82.), Eder Militao glich ganz spät aus (90.+2). Am vergangenen Sonntag hatte Kroos mit Real seinen 15. Titel gewonnen - mit 2:0 im Supercopa-Finale in Saudi-Arabien gegen Athletic Bilbao.

(SID)

