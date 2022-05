Der Klub nahm den Stürmer unmittelbar nach der Urteilsverkündung vorläufig aus dem Training der ersten Mannschaft und eröffnete ein Disziplinarverfahren.

"Celta respektiert das Recht des Spielers, sich zu verteidigen", hieß es in der Mitteilung, man sei aber verpflichtet, Maßnahmen gegen Ereignisse zu ergreifen, "die das Image des Klubs untergraben und unseren Werten widersprechen".

Ad

Mina wird vorgeworfen, die Handlungen am 18. Juni 2017 in einem Wohnwagen in der Nähe einer Diskothek vorgenommen zu haben.

Champions League Pressestimmen: "Liverpool überlebt den Schrecken von Villarreal" VOR 14 STUNDEN

Der Spanier räumte eine sexuelle Beziehung zu der Geschädigten ein, behauptet aber, dies sei einvernehmlich geschehen. Mina wurde zudem zu einer Entschädigungszahlung in Höhe von 50.000 Euro verurteilt.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: "Quadruple-Mist ist Quatsch": Klopp wegen historischer Chance gereizt

(SID)

Klopp schwärmt nach Finaleinzug: "Als wäre es das erste Mal"

Championship Ekstase in Bournemouth: Moore schießt Cherries in die Premier League VOR 15 STUNDEN