Lionel Messi war im Sommer 2021 nach 21 Jahren in Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt und hatte dort einen Zweijahresvertrag mit beidseitiger Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben.

Nach dem Aus in der Champions League gegen Real Madrid machten nun jedoch Gerüchte die Runde, Messi könnte PSG vorzeitig verlassen.

Barcelona kann sich den 34-Jährigen jedoch kommenden Sommer kaum leisten.

So sind Xavis Worte auf der Pressekonferenz vor dem Clásico bei Real Madrid (So., 21:00 Uhr im Liveticker ) eher freundschaftlich wohlgesonnen denn ernsthaft transferorientiert zu deuten.

Xavi: Barcelona ist Messi viel schuldig

"Ich denke, Messi ist der beste Spieler aller Zeiten und in der Geschichte des Vereins. Die Türen werden ihm offenstehen und solange ich Trainer bin, kann er jeden Tag hierherkommen", sagte der 42-Jährige. Messi könne jederzeit kommen, "um sich das Training anzusehen oder mit dem Trainer zu sprechen".

Der Verein schulde Messi für die Verdienste der Vergangenheit schließlich "einen großen Tribut. So muss es auch sein, denn was er uns gegeben hat, ist unbezahlbar."

Barça-Fans machen sich nun natürlich Hoffnung, dass Messi 2023 vielleicht zu den Katalanen zurückkehren könnte. Xavi meinte nur: "Er hat Vertrag bei PSG - mehr kann ich nicht sagen."

In La Liga liegt Barça derweil trotz vier Siegen in Folge 15 Punkte hinter den Königlichen zurück auf Rang drei. Wie Real-Trainer Carlo Ancelotti am Samstag mitteilte, muss der Rekordmeister auf seinen formstarken Stürmerstar Karim Benzema (Wadenverletzung) verzichten.

