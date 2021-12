In einem Statement hatte der Klub vermeldet: "Wir erwarten von all unseren Spielern, vor allem von unserem Kapitän, nach den Regeln und Standards zu arbeiten, auf die wir uns verständigt haben." Offenbar war der 32-Jährige einen Tag zu spät von einem Frankreich-Aufenthalt zurückgekehrt und hatte eine Trainingseinheit verpasst.

Ad

Seit seiner Absetzung als Kapitän in der zurückliegenden Woche trainiert der ehemalige Angreifer von Borussia Dortmund alleine, wie die "Daily Mail" berichtet. Demnach plant Trainer Arteta nicht mehr mit dem Offensivspieler, bis er Ende des Monats mit der Nationalmannschaft von Gabun zum Afrika Cup nach Kamerun reist.

Serie A Corona-Ausbruch: Ribéry-Klub sagt Auswärtsspiel in Udine ab VOR 2 STUNDEN

Die Degradierung Aubameyangs hat die Verantwortlichen des FC Barcelona nun offenbar auf den Plan gerufen. Nach Informationen der spanischen "El Nacional" kann sich der Gabuner einen Transfer ins Camp Nou ebenfalls sehr gut vorstellen und würde wohl "ohne zu zögern" zu den Katalanen wechseln.

Pierre-Emerick Aubameyang ist nicht mehr Kapitän beim FC Arsenal Fotocredit: Getty Images

Und das, obwohl er seinem Großvater einst versprochen hatte, künftig für einen Barça-Rivalen aufzulaufen: "Als er vor zwei Jahren starb, habe ich ihm versprochen, eines Tages für Real Madrid zu spielen", hatte Aubameyang 2016 in der französischen Zeitung "L'Equipe" verraten.

Barcelona in der Offensive schwach

Doch im Gegensatz zu den Königlichen, die unter anderem mit Kapitän Karim Benzema im Angriff bestens besetzt sind, haben die Katalanen großen Bedarf in der Offensive: In der Liga erzielten sie in 17 Spielen nur 28 Treffer.

In der Champions League waren die Katalanen in der Bayern-Gruppe mit lediglich zwei erzielten Treffern krachend gescheitert. Einzig der niederländische Neuzugang Memphis Depay (8) und das 19 Jahre alte Supertalent Ansu Fati (4) erzielten in dieser Spielzeit mehr als zwei Tore in Pflichtspielen. Beide fallen derzeit verletzungsbedingt aus.

Nachdem in der vergangenen Woche zudem Sergio Agüero seine Karriere wegen Herzproblem beenden musste, sucht Barça nun Medienberichten zufolge zwei neue Angreifer. Der beim FC Arsenal degradierte Aubameyang könnte den Spaniern nun zu altem Glanz zu verhelfen - sofern sich die Katalanen den Stürmer leisten können.

Vor dem Duell mit dem FC Sevilla am Dienstag (21:30 Uhr im Liveticker ) liegen die Katalanen nur auf Rang acht und haben bereits 16 Zähler Rückstand auf Dauerrivale Real Madrid.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Die Angst ist zurück: Juventus steuert auf Skandal zu

(SID)

Xavi lobt Barça-Gegner Sevilla: "Sollte ein Vorbild für uns sein"

Süper Lig Reaktion auf Negativserie: Özil-Klub Fenerbahce entlässt Trainer VOR 2 STUNDEN