Dabei handelt es sich um eine japanische Anime-Serie. "Du kannst mit diesem Ball einen Wunsch äußern. Ich hatte mir gewünscht, dieses Spiel zu gewinnen und ein Tor zu erzielen. Ein Freund hat mir die Kugel überreicht, wir waren heute vorbereitet", sagte Aubameyang nach dem Spiel über seinen Jubel im Clásico.

Nach dem Gipfeltreffen richtete Aubameyang bei Twitter einen Gruß an seine Kritiker. Dazu stellte er ein Bild seines Jubels neben eine Abbildung des Protagonisten der Serie, Son Goku, und schrieb dazu: "Hallo vom fertigen Spieler."

Aubameyang war nach seiner Ausbootung in London Ende des vergangenen Jahres von zahlreichen Fans verspottet worden, seine Karriere sei am Ende. In Barcelona blüht der Angreifer nun aber wieder auf.

Der 32-Jährige entwickelt sich bei den Katalanen zum echten Glücksgriff. In sieben Ligaspielen seit seinem Wechsel im Januar traf Aubameyang sieben Mal und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Aubameyang mit kreativen Jubeln

Schon im Trikot von Borussia Dortmund fiel der Gabuner in wichtigen Spielen mit zahlreichen ausgefallenen Jubeln auf. 2014 feierte er seinen Treffer im Supercup gegen den FC Bayern München mit einer Spiderman-Maske.

Ein Jahr später bejubelte Aubameyang sein Tor beim 3:0 gegen den FC Schalke gemeinsam mit Kumpel Marco Reus als Batman und Robin.

Im März 2017 feierte er mit einer Maske das 1:0 im Revierderby als "The Masked Finisher" und handelte sich der Werbe-Aktion von Puma-Konkurrent Nike eine Menge Ärger ein.

Auch bei der AS Saint-Etienne zuvor und beim FC Arsenal, von dem der Mittelstürmer vor zwei Monaten ablösefrei ans Mittelmeer wechselte , machte Aubameyang mit kuriosen Jubeln von sich reden.

Pierre-Emerick Aubameyang im Revierderby gegen Schalke 04 Fotocredit: Getty Images

Ancelotti nimmt Debakel auf sich: "Habe nicht richtig aufgestellt"

