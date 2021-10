Nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge hielt Atlético durch den Sieg Anschluss an das Spitzentrio Real Madrid, FC Sevilla und Real Sociedad San Sebastian (alle 24), das am Abend noch Athletic Bilbao empfängt.

Yannick Carrasco traf für Madrid (26.) zur Führung, German Pezzella erhöhte per Eigentor (63.), ehe Joao Felix für den Endstand sorgte (81.).

(SID)

