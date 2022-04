Barça ist mit 15 Punkten Dritter, aber zwei Spiele weniger als Erzrivale Real bestritten hat. Der Europa-League-Gegner von Eintracht Frankfurt tritt drei Tage nach dem 1:1 in Hessen am Sonntag bei UD Levante an.

Reals Trainer Carlo Ancelotti gönnte Ex-Nationalspieler Toni Kroos nach dem 3:1 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Chelsea eine Pause. Casemiro (38.) und Lucas Vazquez (68.) waren für die Hausherren erfolgreich.

Ad

Der FC Villarreal hatte zuvor eine erfolgreiche Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Bayern München mit einer B-Elf verpasst. Trainer Unai Emery tauschte beim 1:1 (0:1) gegen Athletic Bilbao nach dem 1:0-Hinspielerfolg gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister aber alle elf Spieler aus.

2. Bundesliga Pleite in Nürnberg: Darmstadt verpasst Sprung auf Platz eins VOR EINER STUNDE

Raul Garcia (43.) brachte die Gäste in Führung. Alfonso Pedraza (60.) glich für den Europa-League-Sieger, der am Dienstag in München gastiert, aus.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Drei Dinge, die auffielen: Ein Ex-Bayer in München der Beste

Tuchel kritisiert Mendy wegen Patzer: "Nie ganz frei von Fehlern"

Ligue 1 Zwei Dreierpacks: PSG nach Kantersieg nahezu uneinholbar VOR EINER STUNDE