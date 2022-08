Fußball

Barça - Barcelona-Boss Joan Laporta verrät: Robert Lewandowski besorgt wegen Registrierung

Barcelonas Transfermarkt kann in Anbetracht der finanziellen Probleme durchaus magisch wirken. Doch bei der Spielerregistrierung war Robert Lewandowski an erster Stelle, so Präsident Joan Laporta.

00:00:56, vor einer Stunde