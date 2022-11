Trotz einer Vertragslaufzeit bis 2026 wollte Barcelona de Jong im letzten Sommer unbedingt abgeben. Aufgrund seines hohen Gehalts hätten die Katalanen mit einem Verkauf wichtige Einnahmen erzielen können, mit welchen die Registrierung der zahlreichen Neuzugänge einfacher gewesen wäre.

Um den Prozess eines möglichen Abgangs zu beschleunigen, zweifelte die Barça-Führung sogar die Legitimität des Arbeitspapiers von de Jong an.

"Ich war nicht derjenige, der meinen Vertrag geleakt hat", kritisierte de Jong das Vorgehen seines Vereins.

"Und da ihn nur noch eine andere Partei kannte, muss es der Verein gewesen sein... Es kamen diese Fragen auf, ob mein Vertrag rechtmäßig sei, weil der alte Präsident diesen noch abgeschlossen hatte. Ich fand es extrem nervig, dass der Verein das gemacht hat."

De Jong nimmt Trainer Xavi in Schutz

"Ich gebe diesen Leuten, die mich raus haben wollten, die Schuld - aber ich habe nichts mit ihnen zu tun", führte de Jong weiter aus. "Sie sind zwar Barça, weil sie das Sagen haben, aber ich habe keine Beziehung zu ihnen, weil ich sie während meiner täglichen Arbeit im Klub nicht sehe."

Barça-Trainer Xavi nahm der Mittelfeldspieler hingegen in Schutz. Der spanische Übungsleiter hätte sich zwar nicht für einen Verbleib ausgesprochen, "aber ich mache Xavi keine Vorwürfe. Ich hatte nie das Gefühl, dass er gegen mich war, und ich denke, es war schwierig für mich ihn, darüber zu sprechen."

Trotz der zurückliegenden Schlammschlacht sieht sich de Jong auch in Zukunft in Barcelona. "Ich bin sehr glücklich in Barcelona. Ich sehe mich bei Barça. Persönlich sehe ich mich hier noch acht oder zehn Jahre."

