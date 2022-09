Sein sechstes Saisontor, die sportlich gelungene Generalprobe, das bevorstehende Wiedersehen mit seiner Ex - das alles war Lewandowski erst einmal herzlich egal.

"Heute Abend gab es Wichtigeres als Fußball", kommentierte der Weltfußballer die dramatischen Szenen, die sich am Samstag in Cádiz abgespielt hatten.

Während einige Spieler spontan auf dem Platz beteten, schnappte sich Cádiz-Torhüter Jeremias Ledesma geistesgegenwärtig einen Defibrillator, sprintete quer über das Spielfeld und warf ihn in den Zuschauerrang. An Fußballspielen war erstmal nicht zu denken.

Banges Warten: Zuschauer wird gerettet

"So etwas geht über den Fußball hinaus, hier geht es um ein Menschenleben, also waren wir uns alle einig zu stoppen", sagte Barca-Trainer Xavi: "Zum Glück konnten sie ihn retten." Seine Gedanken seien bei der Person und dessen Familie. "Wir hoffen, dass er sich schnell erholt. Gesundheit ist wichtiger als alles."

Knapp 20 Minuten verharrten die Spieler beider Teams auf dem Platz, ehe sie vom Unparteiischen in die Kabinen geschickt wurden. Als nach fast einer Stunde vorsichtig Entwarnung gegeben wurde, wurde das Spiel fortgesetzt.

Dass die Partie nach Treffern von Frenkie de Jong (55.), Lewandowski (65.), Ansu Fati (86.) und Ousmane Dembele (90.+2) am Ende 4:0 (0:0) für Barcelona endete, interessierte nur am Rande. Selbst Lewandowskis brisante Rückkehr nach München am Dienstag (ab 21:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) rückte in den Hintergrund.

Bayern muss sich für Lewandowski rüsten

Sportlich müssen sich die Bayern auf etwas gefasst machen. Der Pole, der sich im Sommer nach acht Jahren mit reichlich Theater vom deutschen Rekordmeister verabschiedet hatte, befindet sich wie sein ganzes Team in bestechender Form.

In Cádiz wurde Lewandowski zunächst geschont, traf aber nur acht Minuten nach seiner Einwechslung und bereitete zwei Tore vor. Mit seinem sechsten Ligatreffer schraubte er sein Torkonto in sechs Pflichtspielen auf neun.

Barca ist bereit für den Königsklassen-Showdown. Xavi nutzte die Partie, um Kräfte zu sparen. Von der Startformation des 5:1 gegen Viktoria Pilsen im Champions-League-Auftaktspiel ließ er diesmal nur Torwart Marc-Andre ter Stegen und Frenkie de Jong von Beginn an ran.

(SID)

