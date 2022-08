Barça-Chefcoach Xavi Hernández beorderte zum Saisonstart direkt drei Neuzugänge in die Startelf. So kamen Robert Lewandowski, Andreas Christensen und Raphinha zu ihrem offiziellen Debüt im Camp Nou. Franck Kessié saß zunächst auf der Bank, Jules Koundé stand aufgrund einer fehlenden Spielberechtigung erst gar nicht im Kader.

Die Gäste aus dem Madrider Viertel Vallecas starteten mutig ins Duell, liefen die Hausherren in den Anfangsminuten früh an. Barça brauchte etwa eine Viertelstunde um, auf Touren zu kommen, wollte dann nach einem vermeintlichen Lewandowski-Treffer schon jubeln. Doch Pustekuchen – der Pole stand beim Zuspiel von Ousmane Dembélé deutlich im Abseits (13.). Nur wenig später war es erneut Dembélé, der für Gefahr in der Defensive der Vallecanos sorgte. Ein kluger Querpass landete bei Raphinha, der Neuzugang aus Leeds wuchtete den Ball aus 18 Metern aber kläglich über die Querlatte (20.).

Ad

Vor der Pause kam auch Lewandowski zu seiner ersten hochkarätigen Chance im Dress der Blaugrana. Nach einer Hereingabe von Raphinha fehlte dem Kopfballversuch des Polen aber die letzte Präzision – der Ball segelte am Kasten der Gäste vorbei (37.).

La Liga Plötzlich nur noch Reservist: Aubameyang Verlierer des Lewy-Deals VOR 11 STUNDEN

Nach dem Seitenwechsel wagte sich Rayo Vallecano das erste Mal gefährlich nach vorne und brachte direkt die Barça-Defensive ins Wanken: Álvaro García tauchte plötzlich links im Strafraum der Gastgeber auf, nur eine herausragende Parade von Marc-André ter Stegen verhinderte noch rechtzeitig den Einschlag im Tor (45.+2). Im Anschluss fokussierten sich die Gäste wieder überwiegend auf das Verteidigen des eigenen Strafraumes, konnten so mit ein wenig Mut und Glück den FCB am Torerfolg hindern. Weder die eingewechselten Ansu Fati (65.) und Kessié (75.), noch Lewandowski (82.) und der ebenfalls eingewechselte Pierre-Emerick Aubameyang konnten Stole Dimitrievski im Tor von Rayo Vallecano bezwingen.

In der Schlussphase gelang es den Gästen dann, die Partie zu beruhigen und wertvolle Zeit von der Uhr zu nehmen. So überstand die Elf von Andoni Iraola auch die zehnminütige Nachspielzeit und durfte sich nach dem Abpfiff über den dritten Punktgewinn gegen Barcelona in Serie freuen.

Der Tweet zum Spiel:

Erst zum sechsten Mal sind die Katalanen in einem Eröffnungsspiel nicht über ein Remis hinausgekommen.

Das fiel auf: Eklatante Standardschwäche bei Barcelona

Manches lief rund beim Saisonstart des FCB, manches auch nicht. Die Neuzugänge Robert Lewandowski, Andreas Christensen und Raphinha fügten sich größtenteils stark ein, ins Kollektiv der Blaugrana. Aber auch ihre Leistung konnte die Standardschwäche der Hausherren nicht kaschieren. 8:0 hieß das Eckenverhältnis nach 90 Minuten, keine sorgte für Schweißperlen auf der Stirn der Gäste. Zahlreiche Bälle lagen in vielversprechenden Freistoßpositionen bereit - fast alle landeten kläglich über oder neben dem Tor von Rayo Vallecano. Teilweise wirkten die Hereingaben völlig konzeptlos und ohne jegliche Absprache. Sinnbildlich war ein Freistoß von Frenkie De Jong im zweiten Abschnitt, welcher einfach im Toraus landete, weit weg von sämtlichen Mitspielern. Xavi Hernández sollte im Training unbedingt Standards trainieren lassen.

Die Statistik: 3

Rayo Vallecano bleibt der Angstgegner der Katalanen. Zum dritten Mal in Serie haben die Gäste nicht gegen Barcelona verloren (2 Siege, 1 Remis), dabei dreimal kein Gegentor kassiert.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Kapitaler Fehlstart für FC Sevilla

Von der Bank zum Helden: Terzic schwärmt von Bynoe-Gittens

La Liga Barça-Theater endlich vorbei: Lewandowski erhält Spielerlaubnis VOR EINEM TAG