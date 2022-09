Wie die spanische Zeitung "AS" berichtet, ist mit einer Pause von sieben bis zehn Tagen zu rechnen.

Daher verpasst Benzema vermutlich auch das Spiel in der spanischen Liga gegen RCD Mallorca am Sonntag (14:00 Uhr) sowie das nächste Match in der Königsklasse gegen RB Leipzig (14. September, 21:00 Uhr).

Zum Derby gegen Atlético Madrid (18. September) dürfte der Stürmer allerdings nach aktuellem Stand wieder fit sein.

Laut dem Bericht leidet Benzema auch an einer Schleimbeutelentzündung im rechten Knie, der Meniskus ist jedoch glücklicherweise nicht betroffen. Daher ist die Ausfallzeit deutlich geringer als zunächst befürchtet.

