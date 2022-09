Der Weltmeister von 2018 verlängerte seinen Vertrag in Paris bis 2025.

Gerüchte wonach Mbappé nun auch mehr Entscheidungsgewalt im Verein habe, dementierte der 23-Jährige: "Das ist nicht mein Job und ich will ihn nicht machen, weil ich nicht gut darin bin. Ich bin auf dem Spielfeld gut. Das ist nicht meine Rolle. Es gibt eine Menge Leute, die besser sind als ich."

Ad

Zudem sprach Mbappé über den Einfluss des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron auf seine Entscheidung, bei PSG zu bleiben.

Ligue 1 PSG-Boss attackiert Barça: "Katastrophe für den Fußball" VOR 2 STUNDEN

"Ich hätte nie gedacht, dass ich mit dem Präsidenten über meine Zukunft, über meine Karriere sprechen würde. Das ist wirklich verrückt", erzählte der gebürtige Pariser: "Er sagte mir: 'Ich möchte, dass du bleibst. Ich will nicht, dass du jetzt gehst. Du bist sehr wichtig für unser Land.'"

Wenn der eigene Präsident so etwas sage, "dann zählt das", meinte Mbappé in dem Interview. Seine Wahl habe er auch nicht aufgrund des Geldes getroffen, stellte der Franzose klar. "Denn wohin ich auch gehe, sie werden mir Geld geben", sagte Mbappé. In dieser Saison erzielte der PSG-Superstar bereits sieben Tore in fünf Spielen.

Das könnte Dich auch interessieren: Überraschende Klausel: Barça kann angeblich Lewy-Vertrag auflösen

Mbappé reagiert auf Hexen-Gerücht: "Pogba hat mich angerufen"

Fußball Wegen Wechsel nach Russland: Norwegen verzichtet auf Nationalspieler VOR 3 STUNDEN