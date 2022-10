Xavi spielte damit auf das 3:3 gegen Inter Mailand unter der Woche in der Champions League an. Durch das Remis dort dem FC Barcelona das Aus in der Königsklasse, das Inter mit einem Sieg gegen den krassen Außenseiter Viktoria Pilsen besiegeln kann.

Beim 1:3 in Clásico verspielte Barça mit einem naiven Auftritt die Tabellenführung. Zwar hatten die Katalanen viele Spielanteile, ließen sich von Madrid aber auskontern und lagen so nach 35 Minuten bereits 0:2 hinten.

"Wir hatten die Chance, die Tabellenführung zu behaupten, doch wir gehen mit leeren Händen nach Hause. Wir hatten unsere Chancen und haben sie nicht ausgenutzt", analysierte Xavi nach der Partie.

In der ersten Halbzeit habe man "Real Madrid dominiert". Es habe seinem Team jedoch an Entschlossenheit gefehlt: "Wenn wir diese Spiele gewinnen wollen, müssen wir unsere Mentalität ändern. Am Ende haben wir viel Selbstvertrauen gezeigt, aber das ist nicht genug."

Xavi mit "fast nichts zufrieden"

Man müsse nun zusehen, den "Negativlauf" schnell zu beenden. "Wir müssen diese negative Dynamik, dass am Ende nichts Zählbares dabei herauskommt, ändern. Das Gefühl ist sehr schlecht, ich kann mit fast nichts zufrieden sein", sagte der 42-Jährige dann doch deutlich.

Den frühen Rückstand in Minute zwölf durch Karim Benzema habe sich sein Team selbst eingebrockt. "Beim 0:1 haben sie uns mit einem Konter erwischt. Das darf so nicht fallen. Wir müssen dort ein taktisches Foul begehen", kritisierte Xavi.

Toni Kroos hatte sich im Mittelfeld durchgesetzt und auf Vinícius Junior durchgesteckt.

Generell sei sein Team aber offenbar noch nicht dort, wo man sich es in Barcelona vorstellt. "Wir befinden uns im Aufbau", gab Xavi zu: "Wir müssen uns noch stark verbessern."

