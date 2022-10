"Natürlich verdient es Karim (Benzema, Anm. d. Red.), wir sind glücklich und alle damit einverstanden. Aber nach einem Jahr, in dem du als Torwart die Champions League und die Meisterschaft gewinnst, deine Mannschaft das Champions-League-Finale dank deiner Paraden gewinnt – und dann wirst du nur Siebter?", fragte der Belgier enttäuscht beim spanischen TV-Sender "RTVE".

Der Belgier führte weiter aus: "Das hat viel zu bedeuten, dass die Torhüter nicht die Stimmen abgreifen. Man kann es aber verstehen: Unter den zehn Besten befindet sich auch kein Verteidiger."

Ad

Bundesliga Bellingham und Musiala gehen leer aus: Fans toben nach U21-Wahl VOR 2 STUNDEN

Der Stürmer hatte im vergangenen Jahr in 46 Pflichtspielen für die Königlichen 44 Tore erzielt und 15 Treffer vorbereitet.

Bei "Onda Cero" ergänzte Courtois: "Es ist sehr schwierig für die Leute bei der Wahl zu bewerten, was ein Torhüter leistet, aber wir werden uns auch nicht beschweren. Wir werden weiter auf unserer Position arbeiten. Jedes Jahr wird die Arbeit der Torhüter wichtiger, und vielleicht werden wir nicht so sehr geschätzt, wie wir es verdienen". Immerhin bei der Torhüterwahl hielt der 30-Jährige die Konkurrenz in Schach. Zweiter wurde Liverpools-Keeper Alisson, auf Rang drei folgte Ederson von ManCity.

Das könnte Dich auch interessieren: Riesenehre! Bayern-Star Mané erhält Premieren-Preis

Klopp verteidigt sich nach Ausraster: "Wie war das kein Foul?"

Bundesliga Harsche Kritik an Hummels: "Aufpassen, dass er Mitspieler nicht verliert" VOR 4 STUNDEN