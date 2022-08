Nach Erfolgen im Supercup gegen Eintracht Frankfurt (2:0) und zum Liga-Auftakt gegen Aufsteiger UD Almeria (2:1) ist es der dritte Sieg in Serie für Real.

Kapitän Karim Benzema (14.) brachte den favorisierten Titelverteidiger per Handelfmeter nach Videobeweis früh in Führung, Iago Aspas (23.) konterte mit einem erneuten Handelfmeter zum 1:1. Altmeister Luka Modric (41.), Vinicius Junior (56.) und Federico Valverde (66.) sicherten den ungefährdeten Sieg der Gäste, Eden Hazard (87.) vergab in der Schlussphase einen Foulelfmeter.

Weltmeister Toni Kroos verpasste mit einer Grippe die Partie. Nationalspieler und Real-Neuzugang Antonio Rüdiger wurde nach 70 Minuten eingewechselt.

Am Sonntag will der FC Barcelona um Weltfußballer Robert Lewandowski seinen ersten Sieg in der neuen Saison einfahren. Nach dem enttäuschenden 0:0 zum Auftakt gegen Rayo Vallecano treffen die Katalanen am Abend auf Real Sociedad.

