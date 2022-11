Außerdem werfen den Franzosen, der Los Blancos im letzten Jahr fast im Alleingang zum Champions-League-Titel führte, immer wieder Verletzungen zurück. In der laufenden Saison kam der 34-Jährige wegen eines anhaltenden muskulären Problems erst auf zwölf Einsätze (sechs Tore).

Der französische Verband FFF gab kurz vor Beginn der umstrittenen WM in Katar bekannt, dass die französische Nationalmannschaft beim Endturnier ohne den Stürmer auskommen muss , weil dieser eine Verletzung am linken Oberschenkel erlitten habe.

Den spanischen Zeitungen "AS" und "Sport" zufolge beschäftigt sich Real nun mit Tottenhams Richarlison als potenziellen Nachfolger auf der Stürmer-Position.

Dieser sorgte im Trikot der brasilianischen Nationalmannschaft bislang für ordentlich Furore bei der WM. Im Auftaktspiel gegen Serbien ( 2:0 ) markierte der 25-Jährige beide Treffer und verzückte das Publikum unter anderem mit einem sehenswerten Seitfallzieher.

Richarlison wartet auf ersten Liga-Treffer

Der Offensivallrounder wechselte allerdings erst im vergangenen Sommer für 60 Millionen Euro vom FC Everton an die White Hart Lane, wo er einen langfristigen Vertrag bis 2027 unterschrieb.

Richarlison muss ohnehin erst einmal Konstanz beweisen, um das Interesse der Madrilenen hochzuhalten. In der Premier League wartet er nach wie vor auf seinen ersten Liga-Treffer.

Eurosport-Einschätzung: Angesichts des zunehmenden Alters und der steigenden Verletzungsanfälligkeit Benzemas scheint es nur logisch, dass sich Real Madrid nach einem Nachfolger im Angriff umschaut. Richarlison kam in der Premier League bislang allerdings nie über 13 Saisontore hinaus und muss seine Torquote noch steigern, damit es Real Madrid ernsthaft in Erwägung zieht, eine sehr hohe Ablösesumme (Vertrag bis 2027) zu bezahlen. Dennoch zeigten die Madrilenen in der Vergangenheit auch, dass sie der Verpflichtung eines WM-Shootingstars wie zum Beispiel James Rodriguez nicht abgeneigt sind.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 20 Prozent

