Barcelona hatte wohl zunächst 32 und später 35 Millionen Euro für den Weltfußballer geboten. Der deutsche Rekordmeister soll offenbar 60 Millionen Euro für den Stürmer fordern, der trotz einer Vertragslaufzeit bis 2023 einen Wechsel weiterhin forciert.

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß wollte am Mittwoch von einem Wechsel des Polen nichts wissen. "So wie der Stand in München ist, was ich in mehreren Gesprächen gehört habe, kann sich Barcelona eigentlich weitere Angebote sparen", sagte Hoeneß beim Kongress #neuland in Aachen.

Für Laporta soll der Lewandowski-Transfer nur ein Teil eines 200-Millionen-Euro-Pakets sein. Neben dem 33-Jährigen stehen mit Bernardo Silva von Manchester City und Raphinha von Leeds United zwei Spieler aus der englischen Premier League auf der Einkaufsliste.

Auch einen neuen Vertrag für den Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé schloss er nicht aus. Der Franzose ist seit Freitag offiziell vereinslos.

