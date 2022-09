In einem Instagram-Post wendete sich der 33-Jährige direkt an den Ex-Bayern-Stürmer. "Lieber Robert Lewandowski, danke, dass du mich in so liebevoller Erinnerung behalten hast", eröffnete er sein Statement und führte weiter aus: "Das ist Fußball, mein Freund. Wir spielen immer hart, wir lassen alle unser Leben auf dem Platz. Aber nichts passiert aus Boshaftigkeit."

Zambrano zeigte sich abschließend jedoch versöhnlich. "Ich respektiere dich für deine außergewöhnliche Professionalität und Kollegialität. Es war mir eine Ehre, gegen dich zu spielen. Viel Erfolg und liebe Grüße", so der Peruaner.

Lewandowski hatte den Innenverteidiger in einem Interview mit "Kwartalnik Sportowy" als den härtesten Gegenspieler seiner Karriere bezeichnet, dem es nur darauf angekommen sei, ihn zu verletzen.

Zambrano war von 2008 bis 2016 in Deutschland bei Schalke, St. Pauli und Eintracht Frankfurt aktiv. In dieser Zeit spielte Lewandowski insgesamt fünfmal gegen den Abwehrspieler.

