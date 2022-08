Robert Lewandowski hat eine anstrengende Woche hinter sich. Der Pole fieberte seinem Pflichtspieldebüt für den FC Barcelona entgegen, musste aber unangenehm lange warten, ob das überhaupt am 1. Spieltag der Saison 202/23 in La Liga passieren würde.

Weil Barça lange Zeit die Regeln des Financial Fairplay der spanischen Liga nicht einhalten konnte, gab es erst am Freitagabend Entwarnung.

Der Klub durfte Lewandowski und drei weitere Neuzugänge für das Spiel gegen Rayo Vallecano melden. Für Jules Koundé, der für 50 Millionen Euro vom FC Sevilla kam, erhielt Barcelona vorerst keine Einsatzerlaubnis.

Lewandowski stand, wie erwartet, in der Startelf, flankiert im Dreierangriff von Ousmane Démbéle und Raphinha.

Erster Ballkontakt - erstes Abseitstor

Es dauerte 6:47 Minuten, ehe er das erste Mal am Ball war. Nichts Aufregendes - Lewandowski blockte einen Befreiungsschlag von Rayo-Verteidiger Alejandro Catena.

Das erste Mal so wirklich an den Ball kam er in der 13. Minute - und sorgte gleich für großen Jubel bei den Barça-Fans. Lewandowski chippte die Kugel nach einem Pass von Démbéle über Rayo-Torhüter Stole Dimitrievski hinweg ins Tor. Die Fans beruhigten sich schnell wieder, da Lewandowski sich bei der Ballabgabe deutlich im Abseits befand.

Weitere 25 Minuten vergingen, ehe der Pole erneut im Mittelpunkt stand. Nach einer Flanke von Pedri stieg er freistehend aus knapp zehn Metern Torentfernung hoch, köpfte den Ball aber in leichter Rücklage deutlich drüber.

Lewandowskis ungleicher Ringkampf

Das war's dann auch schon mit erwähnenswerten Szenen aus Lewys erster Halbzeit. Der Pole hatte wenig zu melden gegen die starke Defensive der Gäste, bekam keine verwertbaren Bälle und rieb sich stattdessen in vielen Zweikämpfen auf. Die meisten verlor er und leistete sich zudem ein paar vermeidbare Fehlpässe.

"Wir haben versucht, Lewandowski so wenig Raum wie möglich zu geben. Gibt man ihm den Raum, nutzt er ihn für sehr viele Tore. Das ist uns gut gelungen", sagte Rayo-Trainer Andoni Iraola.

Hälfte zwei begann für Lewandowski mit einem Ringkampf der besonderen Art. Francisco Garcia, gerade mal 1,67 Meter groß, warf sich dem Ex-Bayern-Star vor der Ausführung einer Ecke an die Hüften und zog den zwei Köpfe größeren Stürmer zu Boden. Schiedsrichter Alejandro Hernández sah jedoch kein regelwidriges Vergehen.

Lewandowski musste ordentlich herumstochern, um sich einmal ins Szene zu setzen. In der 54. Minute beackerte er Dimitrievski im Fünfmeterraum, nachdem der Rayo-Keeper einen abgefälschten Ball nicht festhalten konnte - doch erneut ohne Erfolg.

Lewandowski hat beste Torchance in der Schlussphase

Mit zunehmender Spieldauer machte sich immer mehr Frust bei Lewandowski breit. Barça spielte weitgehend ideenlos in der Offensive gegen enorm disziplinierte Verteidiger von Vallecano. Der Neuzugang vom FC Bayern gestikulierte viel und forderte von den Anhängern mehr Unterstützung.

Die Katalanen kamen erst in den letzten zehn Minuten gefährlich vor den Rayo-Kasten. Bei den Gästen wurden die Beine schwer, leichte Ballverluste häuften sich.

Der nach seiner Einwechslung sehr auffällige Frenkie de Jong, den Barça lieber heute als morgen loswerden möchte, provozierte in der 82. Minute einen solchen Ballverlust am Rayo-Sechzehner und bediente Lewandowski. Der ging mit einem kurzen Haken Richtung Elferpunkt und zog mit links ab - knapp links am Tor vorbei. Es war Lewys beste und einzige echte Torchance in insgesamt 104 Minuten Spielzeit.

Am Ende musste sich der FC Barcelona mit einem 0:0 begnügen - eine herbe Enttäuschung zum Ligauftakt nach so viel Ballyhoo im Vorfeld um den angeblichen Super-Kader.

Trainer Xavi restlos bedient

"Das ist sehr enttäuschend für uns. Die Mannschaft war ein wenig angespannt, angespannter als sonst. Es ist schade und nicht der beste Start, denn wir wollten unseren Fans zeigen, dass es uns gut geht und dass sie an das Team glauben dürfen. Wir haben aber noch viel Arbeit vor uns", sagte Trainer Xavi.

Lewandowski ist der Super-Spieler im Super-Kader. Sein Pflichtspieldebüt verlief recht unglücklich. Sehr viel Aufwand mit erstaunlich wenig Ertrag.

Lewandowski wirkte nervös, bisweilen hibbelig. Er hatte wenig Bindung zu seinen Mitspielern, blieb aber eisern in der Sturmmitte, um auf den einen entscheidenden Pass zu warten. Vergeblich. Es war nicht der Abend des FC Barcelona und nicht der Abend des Robert Lewandowski.

