Fußball

Robert Lewandowski verzückt Barça-Fans bei Vorstellung im Camp Nou - Neuzugang greift in die Trickkiste

So zaubert man sich in die Herzen der Culers: Robert Lewandowski greift bei seiner offiziellen Vorstellung als Spieler des FC Barcelona tief in die Trickkiste und sorgt für großen Jubel im Camp Nou.

00:00:52, vor einer Stunde