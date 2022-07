"Es war ein hartes Stück Arbeit, hierhin zu wechseln. Aber jetzt bin ich hier. Das ist eine neue Herausforderung, und ich bin noch immer hungrig", sagte der Pole bei der offiziellen Vorstellung am Mittwoch.

"Wir haben eine unglaubliche Mannschaft mit einem hohen Potenzial. Ich bin bereit, ein Teil dieses großen Klubs mit einer unglaublichen Historie zu sein und für neue Geschichten zu sorgen. Ich bin sehr, sehr glücklich", ergänzte er.

"Die letzten Tage habe ich individuell trainiert, was nicht einfach war. Nun bin ich bereit, ein Teil der Mannschaft zu sein, auch im Training. Ich freue mich und hoffe, dass ich in den nächsten Einheiten mit dabei bin", so Lewandowski weiter.

Nach seinen Schwierigkeiten bei der Einreise aufgrund von Visaproblemen ist auch Coach Xavi inzwischen zur Mannschaft gestoßen. Der Klub postete bei "Twitter" ein gemeinsames Bild vom Aufeinandertreffen des Trainers mit seinem neuen Angreifer.

