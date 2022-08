Fußball

Lacher nach brasilianischem Amateur-Kick: Torwart grüßt Freundin - und nennt falschen Namen

Im Anschluss an das Spiel der beiden brasilianischen Amateurklubs Vic Vic und Esparanca kommt es zu einem Kuriosum: Torhüter Kainan grüßt am Stadionmikrofon seine Freundin - dann fällt ihm auf, dass er den falschen Namen nennt. Unter schallendem Gelächter bittet er den Stadionsprecher, den Link des Videos nicht an die Freundin weiterzuleiten.

