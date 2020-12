Sane selbst will dabei eine größere Rolle spielen als bislang. Er fühle sich "bereit für den nächsten Schritt", betonte der Tempodribbler. "Ich will zu den Spielern gehören, die die Mannschaft prägen."

Generell sei er aber "kein Wortführer, der in der Kabine rumschreit", führte Sane aus: "Verantwortung will ich vor allem auf dem Platz übernehmen. Ich will vorangehen, egal, wie es läuft, ich will ein Spieler sein, an dem sich andere aufrichten."