Robert Lewandowski hatte sich für seinen großen Abend in den feinsten Zwirn geworfen - und der Stürmerstar von Bayern München im lilafarbenen Smoking mit Fliege wurde nicht enttäuscht. Mit 32 Jahren ist der Pole am Ziel seiner Träume: Weltfußballer!

"Uff! Das ist ein unglaubliches Gefühl, ich bin sehr stolz und zufrieden. Das ist ein großer Tag für mich und meinen Verein, die Mitspieler. Dieser Preis gehört auch ihnen und dem Staff", sagte Lewandowski, der sich bei der virtuellen Gala "The Best" von Weltverband FIFA in Zürich gegen die Superstars Lionel Messi vom FC Barcelona und Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) durchsetzte.