Nach ersten Untersuchungen wurde Atwi am 21. August von einer Kugel am Kopf getroffen. Zuvor hatten mehrere Männer bei einer Trauerfeier für einen Feuerwehrmann in die Luft geschossen. Seither lag Atwi, der mit dem Hauptstadtklub Ansar dreimal die nationale Meisterschaft gewann, im Koma.