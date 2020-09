"Der Mannschaft würde ein wenig mehr Jürgen Klopp gut tun", sagt der leidenschaftliche Fußballfan Stampa über seinen Lieblingsverein Borussia Dortmund. Und weiter: "Die Taktik von Thomas Tuchel und das Temperament von Klopp; das wär's. Mir tut es in der Seele weh, dass dort der - durchaus nette - Herr Favre an der Seitenlinie steht."

Hacke hinterfragt an anderer Stelle die gefühlte Planlosigkeit der Spitzenklubs bei der Trainersuche und stellt fest: "Es ist doch verwunderlich, dass ein so toller Trainer wie Hans-Dieter Flick beim FC Bayern fast zufällig an den Job kommt - aus einem Scheitern heraus."