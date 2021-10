Fußball

Ligue 1: Kevin Volland ebnet der AS Monaco den Weg zum Sieg gegen Montpellier

Die AS Monaco mit dem früheren Leverkusener Kevin Volland bleibt in der Ligue 1 weiter an der Spitzengruppe dran. Die Mannschaft des ehemaligen Bundesligatrainers Niko Kovac setzte sich 3:1 (2:0) gegen HSC Montpellier durch. Volland traf mit seinem dritten Saisontreffer zur wegweisenden 1:0-Führung. Die Highlights im Video.

00:01:10, vor 6 Stunden