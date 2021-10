Fußball

Ligue 1: Niko Kovac kassiert mit AS Monaco nächste Niederlage bei Olympique Lyon - Highlights

Die AS Monaco kommt in der Ligue 1 bislang noch nicht so richtig auf Touren. Bei Olympique Lyon kassierte die Mannschaft von Ex-Bayern-Coach Niko Kovac eine 0:2-Niederlage. Knackpunkt der Partie war der Elfmeter für Lyon in der 72. Minute. Die Highlights im Video.

00:01:05, vor 36 Minuten