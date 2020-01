Doch die Münchener hätten wohl nach verschiedenen Medienberichten ohenhin das Nachsehen gegenüber Leipzig gehabt. Der deutsche Rekordmeister soll nämlich nur an einer Leihe interessiert gewesen sein. Noch vor wenigen Wochen galt ein Wechsel von Henrichs zu RB als so gut wie sicher.

Anfang Januar bestätigte etwa der Leipziger Sportdirektor Markus Krösche das Interesse des Bundesligatabellenführers am Außenverteidiger von Monaco. Bei der "Bild" sagte der 39-Jährige: "Der Verein hat bei dem Spieler momentan noch andere Vorstellungen als wir." Henrichs "würde noch mehr Flexibilität in unser Spiel bringen", so Krösche weiter, der aber auch auf die Bremse drückte:

" Wir haben ihn noch lange nicht und deswegen erübrigt es sich auch, darüber zu reden. "

Zuletzt wurde über eine Ablöse von rund 25 Millionen Euro spekuliert. Diese Summe soll Monaco gefordert haben. Nun scheint sich die Meinung des Ligue-1-Klubs über Henrichs aber komplett geändert zu haben und der 22-Jährige erhält somit im Januar keine Wechselfreigabe.

Der 22-Jährige bestritt in dieser Saison zwar erst acht Spiele für Monaco, doch in den ersten beiden Begegnungen des neuen Jahres wurde der dreifache Nationalspieler von Trainer Moreno jeweils über 90 Minuten aufgestellt. Eine Fußverletzung hatte den ehemaligen Bundesligaspieler zu Beginn der Saison zurückgeworfen.

