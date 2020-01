Davon macht Neymar seine Vertragsverlängerung bei PSG abhängig

Geht Neymar zurück zu Barcelona oder bleibt er in Paris? Die Frage beschäftigte die Fußballwelt bereits vergangenen Sommer und ist auch jetzt immer noch aktuell. Ein Verbleib beim französischen Klub sei laut "ESPN" nicht ausgeschlossen. Zumal erst vor einigen Tagen ein Insider verriet, dass Neymar bei PSG "so glücklich wie schon lange nicht mehr" sei.

Dem Bericht zufolge macht der brasilianische Superstar seine Entscheidung vom Abschneiden von PSG in der Champions League abhängig. Neymar möchte nicht nur national Erfolge feiern, sondern auch international groß auftrumpfen. Sollte der französische Meister wie in den Vorjahren in der Königsklasse früh scheitern, ist ein Neymar-Verbleib unwahrscheinlich.

Aktuell keine Gespräche mit Barcelona und PSG

Der "Sky""-Transferexperte Max Bielefeld erklärte: "Es gibt aktuell keine Gespräche mit dem FC Barcelona über einen Transfer. Allerdings gibt es auch keine Gespräche mit PSG über eine Vertragsverlängerung. Ein Wechsel nach Barcelona ist weiter ein Thema. Im Frühjahr werden Gespräche mit Paris und interessierten Vereinen stattfinden."

Bereits vergangenen Sommer wollte Neymar seinen aktuellen Arbeitgeber verlassen und zu den Katalanen zurückkehren. Vor allem die extrem hohe Ablösesumme ließ wohl einen Transfer platzen. Nach "Sky“-Informationen möchte der FC Barcelona den Superstar allerdings immer noch zurückholen.

Der 27-Jährige steht bei PSG noch bis 2022 unter Vertrag.

