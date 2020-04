Die französische Ligue 1 steht als erste der fünf großen europäischen Fußball-Ligen wegen der Coronakrise vor dem Saisonabbruch. "Die Saison 2019/2020 des Profisports, insbesondere des Fußballs, wird nicht wieder aufgenommen werden können", sagte Premierminister Edouard Philippe am Dienstag vor der Nationalversammlung. Eine Stellungnahme der Ligue 1 stand zunächst aus.

In der französischen Eliteklasse ist der Spielbetrieb wegen der Pandemie seit Mitte März unterbrochen.

Bundesliga Transfer-Zoff um Upamecano: Bayern geht wohl nicht auf Leipzigs Forderungen ein VOR 4 STUNDEN

Titelverteidiger Paris Saint-Germain mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel führt die Tabelle nach 27 Spielen mit 68 Punkten und zwölf Zählern Vorsprung auf Olympique Marseille an und könnte somit vorzeitig zum Meister erklärt werden.

Die Liga hatte ursprünglich den Restart am 17. Juni mit Geisterspielen geplant. Bis mindestens September, so Philippe am Dienstag, bleiben Großveranstaltungen in Frankreich mit mehr als 5.000 Personen untersagt.

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: "Hatte einen schwachen Moment": Mustafi sorgt für Lacher mit Spielzeugauto

Play Icon WATCH Davies lernt Bayerisch: "I bins, da Phonzie" 00:00:38

Premier League Trauer in Liverpool: Stürmer-Legende Robinson gestorben VOR 4 STUNDEN