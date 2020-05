Kylian Mbappé kann sich eine Verlängerung seines Vertrags bei Paris Saint-Germain vorstellen. Grundvoraussetzung sei aber eine Ausstiegsklausel, falls ein Top-Klub wie Real Madrid den Stürmer verpflichten wolle. Der Haken an der Sache könnte eine Regel in der französischen Ligue 1 werden, nach der Ausstiegsklauseln in Verträgen nicht erlaubt sind. Der aktuelle Stand im Mbappé-Poker.

Update vom 6. Mai: Kylian Mbappé hält sich die Möglichkeiten offen, seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain zu verlängern. Daran sei laut der spanischen Sportzeitung "as" allerdings eine Bedingung geknüpft. Es müsse eine Ausstiegsklausel im Vertrag vorgesehen sein, falls eine Top-Mannschaft wie Real Madrid den Weltmeister verpflichten will.

Der Haken an der Sache: Ausstiegsklauseln sind in der franzöisischen Ligue 1 nicht erlaubt. Mbappé und PSG müssten sich also mündlich auf eine derartige Vereinbarung festlegen.

Mbappés aktueller Vertrag beim französischen Hauptstadtklub endet im Sommer 2021. Ursprünglich habe Real laut Medienberichten geplant, ein Jahr vor Ende des Kontrakts die Bemühungen um den Angriffsspieler zu intensivieren.

Mbappé-Tweet sorgt für Wirbel

30. April: Kylian Mbappé hat mit einem Tweet in Frankreich für Aufregung und viele Spekulationen gesorgt. Der französische Weltmeister schrieb zu einem Foto im PSG-Trikot: "Jeder redet, aber niemand weiß Bescheid. Ich vermisse mein Team." Dazu stellte er zwei Herzen in den Vereinsfarben rot und blau.

In französischen Medien wird diese Botschaft als Hinweis darauf verstanden, dass Mbappé die Franzosen zumindest nicht schon bald verlassen wird. Zuletzt kamen wieder vermehrt Gerüchte auf, Real Madrid wolle den 21-Jährigen unbedingt verpflichten.

Der PSG-Superstar besitzt in der französischen Hauptstadt allerdings noch einen Vertrag bis 2022 und dürfte angesichts eines möglichen Neymar-Abschieds von den PSG-Bossen gehalten werden wollen.

PSG will Mbappé halten - 2022 ablösefrei nach Madrid?

22. April: Der Angreifer "wird zu Real Madrid wechseln wollen", behauptet zumindest der Berater, der unter Anderem die Interessen Ferland Mendys von Real Madrid vertritt, der "Marca". Doch PSG will den 21-Jährigen bis zu seinem Vertragsende 2022 halten, auch wenn der Superstar dann ablösefrei wechseln könnte.

Der Weltmeister von 2018 hat bisher alle Angebote auf eine Vertragsverlängerung abgelehnt. Meé glaubt aber, dass der Transfer zu den Königlichen frühestens 2021 über die Bühne geht.

"Aber angesichts der Umstände erscheint es mir unmöglich, dass ein Klub jetzt das ausgibt, was ein Mbappé kostet. Wenn Neymar 222 Millionen wert ist, ist Kylian 300 wert. Er ist nämlich jünger und genauso gut", so der Spielerberater.

Neuer Transferangriff? Real bleibt angeblich hartnäckig an Mbappé dran

3. März: Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain steht angeblich weiter ganz oben auf der Wunschliste von Real Madrid. Nach einem Bericht der französischen Zeitung "L'Équipe" sind die Königlichen gerade zu "besessen" von einem Kauf des 21-Jährigen.

Angeblich soll Mbappé spätestens im Sommer 2021 für rund 115 Millionen Euro nach Madrid wechseln, bei einem aktuellen Marktwert des Youngsters von etwa 200 Millionen Euro (laut Transfermarkt.de) fast ein Schnäppchen. Mbappés Vertrag in der französischen Hauptstadt läuft noch bis 2022.

Nicht nur die mäßige Beziehung des jungen Franzosen zu den PSG-Fans mache Real demnach Hoffnung auf einen Transfer. Auch die Tatsache, dass Mbappé schon als Kind großer Fan der Madrilenen war, sehen die Spanier wohl als Vorteil.

Mbappé äußert sich zu seiner Zukunft

9. Januar: Kylian Mbappé möchte sich aktuell nicht zu seiner Zukunft äußern: "Es ist Januar, jetzt geht es im Endspurt um Titel. Es ist nicht der Zeitpunkt, um Wellen zu machen", sagte der 21-Jährige nach dem 6:1 (3:0) der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel im Viertelfinale des Ligapokals gegen den Ligarivalen AS St. Etienne.

Der Vertrag des Franzosen bei PSG läuft noch bis 2022. Sein Marktwert wird derzeit auf die Weltrekordsumme von 265 Millionen Euro geschätzt. "Wenn ich der teuerste Spieler der Welt bin, dann ist alles gut", sagte Mbappé gelassen dazu. Am Torjäger soll neben Real Madrid auch der FC Liverpool interessiert sein.

Vinícius als Teil des Mbappé-Deals?

6. Dezember: Real Madrid träumt offenbar weiterhin von Kylian Mbappé. Ein Transfer des jungen Franzosen soll jedoch nur möglich sein, wenn die Königlichen Paris Saint-Germain im Gegenzug den Brasilianer Vinícius Junior anbieten. PSG-Sportdirektor Leonardo soll laut der spanischen "AS" davon überzeugt sein, dass dieser bald zu den besten Spielern der Welt gehört.

Was bedeutet das für Real? Die Zeitung glaubt, dass der spanische Rekordmeister zusätzlich zu Viníciuseine ordentliche Summe zahlen müsste, um Mbappé zu bekommen. Auch Real-Trainer Zinédine Zidane schätzt Vinícius, setzt ihn allerdings bislang kaum ein.

Außerdem vermutet die "AS", dass ein Transfer nur dann zustande kommen würde, sollte Mbappé seinen Vertrag nicht vorzeitig verlängern. Bislang scheint das jedoch nicht zu passieren.

Als Abschreckung für Real: Neues PSG-Angebot für Mbappé?

14. November: Liegt die Zukunft von Kylian Mbappé noch in der französischen Hauptstadt?

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Spekulationen über einen möglichen Wechsel des Shootingstars zu Real Madrid. "ESPN"-Journalist Julien Laurens räumte nun jedoch mit den Transfer-Gerüchten auf und behauptete, dass der französische Weltmeister auch in der kommenden Saison das Trikot von Paris Saint-Germain tragen wird.

Demnach will der französische Meister Mbappé ein neues Angebot, in den Sphären von Superstar Neymar, unterbreiten, um den 20-Jährigen über den Sommer hinaus im Parc des Princes zu halten. Mbappés Wert wird mittlerweile auf unglaubliche 400 Millionen Euro geschätzt.

Bereits in der Vergangenheit hatte der Youngster betont, dass es sein Traum sei, eines Tages für Real Madrid zu spielen. PSG möchte den Angreifer nun mit einer stattliches Gehaltserhöhung zum Verbleib bewegen.

