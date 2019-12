Erst vor wenigen Tagen verlängerte der 52-Jährige seinen Vertrag an der Anfield Road bis 2024. In dem Gespräch habe Leonardo dem "Reds"-Coach unter anderem die sportliche Vision der Franzosen dargelegt, heißt es in dem Bericht weiter.

Dadurch sollte Klopp von einer Anstellung in Paris überzeugt werden, sollte dort der Trainerposten frei werden. Dies gelang Leonardo aber nicht.

Tuchels Trainerjob bei PSG wackelt

Der aktuelle PSG-Trainer Thomas Tuchel gerät trotz des Meistertitels im letzten Jahr immer mehr unter Druck. Denn die Klubbosse wollen in den kommenden Jahren unbedingt die Champions League gewinnen. Gelingt dies nicht, könnte es auch für den Deutschen schwer werden. Seit Sommer 2018 ist der 46-Jährige schon beim französischen Spitzenklub angestellt.

Klopp wiederum holte mit dem FC Liverpool in der vergangenen Saison den Königsklassen-Titel. In der Premier League sieht es in dieser Spielzeit ebenfalls sehr gut aus. Nach 18 Spieltagen hat Liverpool schon einen großen Punktevorsprung auf den ersten Verfolger Leicester City, der bereits zwei Spiele mehr absolviert hat. Dauerrivale Manchester City liegt sogar noch weiter zurück. City-Coach Pep Guardiola schenkte daher den Meistertitel mehr oder weniger ab.

Neben Klopp soll PSG auch den Ex-Juve-Trainer Massimiliano Allegri auf dem Zettel haben. Der 52-jährige Italiener ist seit seiner Entlassung bei der "Alten Dame" im Sommer 2019 ohne Job.

