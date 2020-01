Vor allem die von Paris Saint-Germain geforderte Ablösesumme soll damals einen Transfer verhindert haben. Die Franzosen wollten angeblich mindestens die 2017 selbst an Barcelona gezahlten 222 Millionen Euro.

Nun scheint vieles vom Abschneiden des Spitzenklubs in der Champions League abhängig zu sein. Das berichtete "ESPN" am Wochenende. Ein erneutes frühes Ausscheiden in der K.o.-Runde könnte Neymar demnach doch zu einem Sommer-Wechsel bewegen.

Im Achtelfinale geht es für PSG gegen Borussia Dortmund. Am 18. Februar muss das Team von Thomas Tuchel zunächst zum Hinspiel nach Dortmund reisen. Das Rückspiel findet dann wenige Wochen später (11. März) in Paris statt.

Schon erstes Angebot für Neymar?

Laut "Foot Mercato" legten die Franzosen ihrem Superstar bereits Anfang Januar ein erstes Angebot vor. Nun sollen die PSG-Verantwortlichen also weitere Gespräche über eine Verlängerung mit dem Neymar-Clan geführt haben. Bis 2022 ist der 27-Jährige noch vertraglich an die Franzosen gebunden.

Sportlich läuft es für Neymar aktuell sehr gut. Seit Anfang Dezember erzielte der Stürmer in acht Begegnungen neun Tore, dazu bereitete er sieben weitere Treffer vor. Nach einer Sperre durch das Sportgericht sowie einer Oberschenkelverletzung hatte der Brasilianer zu Beginn der Saison einige Spiele verpasst.

