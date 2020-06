Neymar ist wieder in Paris

Fußball-Weltstar Neymar ist gut eine Woche vor dem Trainingsstart von Paris St. Germain nach Frankreich zurückgekehrt. Wie die französischen Zeitungen "L'Equipe" und "Le Parisien" übereinstimmend berichten, landete der 28-Jährige am Samstag mit einem Privatjet in Paris. Ab dem 22. Juni soll der Brasilianer dann mit seinen Teamkollegen auf den Rasen zurückkehren.

Dann will sich PSG auf ein mögliches Finalturnier der Champions League im August vorbereiten.

Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie war der Offensivspieler Mitte März in seine brasilianische Heimat gereist und hatte sich seitdem in einer Luxusvilla mit riesigem Kraftraum in der Küstenstadt Mangaritiba fitgehalten.

Die Saison in der französischen Ligue 1 wurde Ende April abgebrochen, PSG mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel war daraufhin zum Meister erklärt worden.

