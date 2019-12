Die "Königlichen" sollen Mbappé nämlich schon länger auf dem Zettel haben. Auch Real-Coach Zinédine Zidane machte aus seiner Bewunderung für den 21-Jährigen kein Geheimnis und schwärmte öffentlich von Mbappé.

In Madrid soll der junge Franzose wohl seinen Landsmann Karim Benzema im Sturm ersetzen. Der im Sommer von Eintracht Frankfurt verpflichtete Luka Jovic wird den Erwartungen bisher nicht gerecht.

Die Verantwortlichen von PSG machen sich wohl auch Sorgen, weil der Vertrag von Mbappé nur noch bis 2022 läuft. Nachdem die Zukunft von Neymar in Paris weiter unsicher ist, wäre ein Verbleib des jungen Angreifers umso wichtiger.

Weiteres Gerücht aus Spanien

Alleine in dieser Saison erzielte der Youngster in 19 Spielen 18 Tore und bereitete neun weitere Treffer vor. In der Ligue 1 ist er mit elf Toren und vier Vorlagen zudem Topscorer der Hauptstädter, dahinter folgen Ángel Di María (6/7), Mauro Icardi (9/3) sowie Neymar (8/4).

Auch die spanische Tageszeitung "ABC" berichtete vor einigen Tagen von einem Mega-Angebot der Franzosen. Demnach soll Mbappé sogar 36 Milllionen Euro netto pro Jahr verdienen. Die Laufzeit sei zudem auf sechs Jahre ausgelegt.

Damit könnte der 21-Jährige bei einer Erfüllung dieses Vertrages insgesamt 216 Millionen Euro erhalten. Bisher soll Mbappé in Paris "nur" 14 Millionen Euro jährlich verdienen.

Das könnte Dich auch interessieren: "Unrealistisch!": Guardiola verliert den Glauben