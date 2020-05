Der Ex-Trainer von Paris Saint-Germain, Unai Emery, ist überzeugt, dass sein ehemaliger Schützling Neymar die beiden Superstars Cristiano Ronaldo und Lionel Messi in naher Zukunft beerben könnte. "Ich denke, er hat die Möglichkeit, Messi und Ronaldo den Staffelstab abzunehmen und der beste Spieler der Welt zu werden", sagte der 48-Jährige der spanischen Nachrichtenagentur "EFE".

"Er hat das Talent in sich, aber auch die Fähigkeit und die Qualitäten, es zu schaffen. Er hat die Zeit dazu", begründete der ehemalige Trainer des FC Arsenal seine Entscheidung.

Ligue 1 Ex-Teamkollege kritisiert Neymar: "Er ist kein Anführer" 23/04/2020 AM 10:08

Im Rahmen eines Interviews mit seinem ehemaligen Assistenten und heutigen Granada-Trainer Diego Martinez schwärmte er weiter über die gemeinsame Zeit mit dem brasilianischen Superstar in Paris.

"Ich hatte ein großartiges Jahr mit ihm. Indem ich seine Antworten in jeder Trainingseinheit und in den Spielen beobachtet habe, konnte ich sehr viel lernen", betonte Emery, der Neymar in seiner ersten Spielzeit 2017/18 bei PSG trainiert hatte.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Emery würde Neymar-Rückkehr nach Spanien begrüßen

In der jüngeren Vergangenheit wurde Neymar immer wieder mit einer Rückkehr zum FC Barcelona in Verbindung gebracht.

Emery für seinen Teil würde ein Comeback des 27-Jährigen in La Liga begrüßen. "Jetzt, wo ich in Spanien bin, möchte ich, dass die besten Spieler dort sind", sagte er jüngst exklusiv bei Eurosport und führte aus:

"Ich möchte, dass Messi weitermacht, dass Ronaldo nicht gegangen wäre und dass Neymar zurückkehrt. Diese Spieler in unserer Liga zu haben, macht uns größer."

Das könnte Dich auch interessieren: Transfers, die grandios scheiterten: Ein Hubschrauber, der bei Bayern nie abhob

Play Icon WATCH Wildes Gerücht: Diesen Spieler soll der BVB im Tausch für Hakimi bieten 00:01:33

Ligue 1 Tuchel schwärmt: Dann ist Neymar besonders stark 22/04/2020 AM 18:57